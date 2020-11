Leo - Martes 24 de noviembre del 2020: más vale tarde que nunca, comienzan las buenas rachas

Ahora has recapacitado, posiblemente hayas tenido momentos de reflexión sobre los que tendrías que hacer para que las cosas cambien y mejoren de un día para otro. Por ello tienes la Luna de tu lado, que, en su iluminación creciente, te daría la sabiduría para tener en tus manos, las respuestas a lo que has preguntado.



AMOR

No es mentir si de pronto omites algunas cosas que te parecen mal en una persona, hay niveles de confrontación y si sientes que alguien, no tiene la tolerancia para recibir críticas, es mejor quedarte callado. No por ello dejarías que el amor te deje de influir. Es una buena idea que tengas que hacer algunos cambios en lo que quieres de una persona, ser más selectivo y dejar que a pesar de que una oposición entre Urano y Venus haga mella en este día.