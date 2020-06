Leo – Martes 23 de junio de 2020: LA Luna en tu signo aumenta tu emotividad

La Luna en tu signo Leo te imparte ese tono entusiasta y alegre que todo lo convierte en un juego amoroso o en un motivo para celebrar, aún en medio de difíciles situaciones. No lo pienses más y corre a los brazos de la persona que amas de la cual te has separado por motivos sin importancia real. La vida es hoy y no debes agobiarte con pensamientos tristes que alejen de ti la posibilidad de ser feliz.