Leo - Martes 22 de septiembre del 2020: regresa a ti la tranquilidad y un nuevo respiro

SALUD Se observan que las malas rachas, por fin terminan su ciclo, haces todo por llamar la atención para que las personas que te quieren te ayuden a salir de adversidades físicas. No siempre consigues los resultados que quieres, debes mejor pedir las cosas como son, sin esperar que los demás adivinen. Quisieras dentro de ti, que otros tuvieran iniciativa para ayudarte como tú lo has hecho con ellos. Ahora será tiempo de que de manera independiente cuides de ti.

DINERO

El dinero siempre ha estado presente en tu vida, solamente que por mucho, consideras que no tienes suficiente. Te has vuelto demasiado exigente pues no has cumplido todas tus metas financieras, pero recuerda que por mucho esfuerzo invertido a veces es mejor cambiar planes o caminos. Te das cuenta por fin de algunas opciones relevantes y comenzarás con alguna que quizá de manera sorpresiva, cambie tu día.