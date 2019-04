Leo – Martes 2 de abril de 2019: la Luna te sensibiliza, te inspira

Es imperativo que este martes encauces tu realidad por un derrotero más definido y práctico, al mejor estilo de tu signo Leo ya que debido al efluvio de la Luna en un signo del elemento agua tiendes a tener los pies y la cabeza en las nubes. No traslades a tu presente cuestiones del pasado que no conviene recordar pues la relación amorosa que vives o vas a vivir no tiene por qué envolverse en algo que ya pasó.