Leo – Martes 19 de febrero de 2019: la superluna presenta un nuevo escenario amoroso

Este día de superluna en el que está ocurriendo la oposición de tu regente, el Sol, debes ser muy flexible para no complicarte la vida con quienes pueden traerte dolores de cabeza futuro tanto en tu vida sentimental como laboral o social. Podrías tener dificultades si no te pones en guardia para evitar trastornos que te impidan sacar adelante tus proyectos. Este día se activa tu creatividad típica del elemento fuego, Leo. Tómate todo el tiempo necesario para terminar bien un proyecto y no dejes nada a medias. El azar está bien auspiciado en este día con la Luna a tu favor. Tendrás muchos ojos puestos en tu ejecutoria y la manera en que resuelvas las tareas asignadas será la clave para abrirte caminos futuros.

Salud

Dale el valor que requiere el cuidado de tu salud y bienestar general. Aprende la lección de la vida. No descuides ni tu alimentación, tu descanso, y horas de sueño. Debes concentrarte más en los asuntos de salud y no tirarlos a un segundo plano como si no fueran importantes. Sin un buen estado físico y mental no podrás hacer nada bien.