Leo – Martes 18 de junio de 2019: decidirás algo significativo en tu vida

La oposición de a Luna con Marte y la conjunción con Saturno este martes tiene aspectos muy positivos, pero también otros que pueden incidir en tu rutina diaria, Leo. No dejes nada en la memoria ya que debido a una oposición con Mercurio tiendes a olvidar asuntos que no son prioridad para ti, pero que son relevantes y no lo debes desatender. Anótalo todo, aún lo más elemental. Las influencias cósmicas que ahora está recibiendo tu signo Leo son inspiradoras, No te impacientes, aunque haya alguna demora en estos momentos. Verás que en la segunda parte del 2019, en el próximo semestre que coincide también con el inicio de tu ciclo de cumpleaños en julio todo se solucionará a su tiempo, y muy bien.