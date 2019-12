Leo – Martes 17 de diciembre de 2019 : descubres amor en medio de una confusión sentimental

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es Libra y Géminis, también en tu signo Leo, del elemento fuego.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de Virgo que hoy están muy sensible por el tránsito de la Luna en ese signo telúrico.

Tu compatibilidad actual: mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con Cáncer aunque su elemento sea agua.

Si estás soltero o soltera: has entrado en una quincena de asombro, comprenderás mejor las motivaciones ajenas y empezarás a fijarte en quien hasta ahora no te llamaba la atención.