Leo – Martes 16 de abril de 2019: descubres amor en medio de una confusión sentimental.

Pronto conocerás a quien cambiará positivamente tu vida impartiéndote ese toque de frescura que revitaliza y alegra. Hoy martes estarás en un marco mental propicio, pero debes tener cuidado porque podrías estar poniendo tu interés en una persona que tiene compromiso, y esto te afectaría. No se trata de estar desconfiando de todos sino de ser realista sin perder tampoco esa frescura que caracteriza el amor.

Salud Si comenzaste un tipo de tratamiento alternativo como la quiropráctica, acupuntura o una terapia parecida y empiezas a ver resultados positivos, sigue tus planes, no termines antes de tiempo y cumple todas las indicaciones.

Dinero y fortuna Deberá diversificar tus gestiones económicas en diferentes campos para poder cumplirlas todas y ganar más. No te ates a una sola compañía si trabajas por cuenta propia sino más bien canaliza tu energía en varios intereses afines.

Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este martes: alto. Dinámica cósmica que debes aprovechar: el entusiasmo que te inspira a iniciar nuevos proyectos. Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Leo: apresurarte a la hora de terminar algo que te estaba causando dolores de cabeza. ¿Qué debo evitar?: las acciones intempestivas y alocadas. Frase del día: el amigo no necesita que le digas que tienes hambre, se aparece en tu casa con la comida.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es Libra y Géminis, también en tu signo Leo, del elemento fuego.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de Virgo que hoy están muy sensible por el tránsito de la Luna en ese signo telúrico.

Tu compatibilidad actual: mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con Cáncer aunque su elemento sea agua.

Si estás soltero o soltera: entras en una quincena de asombro, comprenderás mejor las motivaciones ajenas y empezarás a fijarte en quien hasta ahora no te llamaba la atención.