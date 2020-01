Leo – Martes 14 de enero de 2020: un sueño que se materializará

Noticiero astrológico: la Luna está en Virgo en la vibración del uno, la que indica los comienzos en todo. No hay ningún planeta ni planetoide retrógrado.

Este es un martes que exige de ti ecuanimidad y no precipitarte a la hora de tomar importantes decisiones sentimentales. No cargues con responsabilidades ajenas a la hora del amor. Necesitas intimidad y mucha privacidad en tu vida sexual y si estás viviendo con parientes o personas ajenas a tu pareja trata de aislarte este día y compartir más tiempo con ella.



Amor

Tu vida íntima está en un momento de tensión debido a ideas celosas o posesivas que podrían estarte angustiando. Deja a un lado esos pensamientos que no te convienen y proponte ser feliz hoy, disfrutar la vida y no incomodarte por nada, además este tipo de situaciones no tiene que ver nada con la naturaleza de tu signo Leo.