Leo - Martes 13 de octubre del 2020: podrías alejarte de todo aquello que te haga sentir incómodo

De pronto Mercurio tiene una energía propia para tener una pausa y comenzar de nuevo, los estragos del planeta siempre son determinantes y hoy se encuentra en Escorpión, haciendo que tu fortaleza sea mucho más grande de lo que tenías hace unos días.

Aunado al hecho de la energía cósmica, no olvides que la regencia del número nueve en el día se hará presente para que tengas la seguridad de hacer que todo se vuelva a restaurar, sobre todo si existen posibilidades de alejarte de aquello que no te haga sentir en calma.

Pronóstico del día: te estarás llenando de buena energía lunar, a pesar de encontrarse menguante. Logarías en este instante un inmenso cambio, pues simplemente el pensar en mover tu energía, haría que te unas a la positividad sin importar lo que hayas sentido en días anteriores.





Este martes 13 trae tiempos ideales para cerrar ciclos y así impactará a tu signo Cargando galería



AMOR

Hoy tendrás varias posibilidades para reconsiderar mover tu tiempo hacia las personas y no solo al trabajo. Es probable que alguien se acerque a reclamarte que no has tenido la calidad de tiempo que antes, haciendo que tus relaciones puedan verse mermadas. La buena noticia es que la regencia de fuego a tierra en el día te ayudará a conservar a quienes consideres importantes.

SALUD

Las proteínas dentro de una dieta son fundamentales, ahora mejor que nunca, podrías apostar por el pollo, pues en una dieta blanda y rica en carnes blancas, te podría favorecer. Hoy es un buen día para el color verde en frutas, verduras y leguminosas. Como sugerencia incluye el perejil en tus alimentos o como condimento.

DINERO Y FORTUNA

Si no te encontraras satisfecho con lo que has hecho hasta el momento, hoy el número de la suerte en nueve anuncia que podrías ganar lo que quieras, si te dedicas a lo que te hace pleno. El dinero puede venir de diversos modos, pero no hay mejor estrategia que el ejercer tus habilidades en lo que eres experto. Así la fortuna te llena de posibilidades en éxito.





Ritual para pedir por un enfermo Cargando galería



TRABAJO

Martes, donde los planetas son prósperos para ejercer habilidades mentales y llenas de prosperidad laboral, si hasta ahora no has encontrado un nuevo trabajo o te has detenido a buscarlo, estarás sujeto a la influencia de la luna que en una gran medida haría que los caminos se abran sin duda. Es fundamental que no sólo te dejes llevar por la energía en turno, sino por tu instinto agudo que te llenará de éxito.

Predicción de Pareja para hoy martes

Si te encuentras en pareja: liberas tu energía tras platicar con seriedad ante tu pareja.

Si estás soltero : te sientes sorprendido por el halago de otros hacia ti.

Nivel de energía sexual: alto.

Compatibilidades

Amor: Sagitario o signos de fuego.

Amistad: Libra o signos de aire.

Laboral: Cáncer o signos de agua.

Nivel de tolerancia : moderado.

Con quien podrías entrar en tensión : libérate de incomodidad lejos de un Géminis.