Leo – Martes 12 de marzo de 2019: se presentará la oportunidad que esperabas

Trabajo Estás en un buen tono astral que te ayudará a mejorar tus condiciones laborales si estabas preocupado por cuestiones de trabajo que no acababas de ver claro. Ahora todo se diafaniza y en pocos días tendrás lo que has estado deseando tener desde hace tiempo.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu capacidad de acción cuando se complican las circunstancias y algo no sale como tenías planeado.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Leo: no priorizar lo que debe ser priorizado y dejarte influir por las personas poco inteligentes y negativas.

¿Qué debo evitar?: perder el tiempo con quienes no saben razonar ni pensar inteligentemente, discutiendo todo el tiempo.

Frase del día: quien sigue aferrado al pasado no le quedan libre las manos para agarrar el futuro