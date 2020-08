Leo - Martes 11 de agosto: concentración, estás logrando evitar que el exterior te domine

AMOR Para las personas en pareja, hay buenas nuevas, al momento de concentrarte en lo que quieres, quien te acompañe se convierte en tu aliado, percibirás que su sinceridad, a pesar de no siempre estar de acuerdo, en realidad es por hacerte un bien no por juzgarte.

Para ti que no cuentas con alguien, descubrirás como puedes conectarte con la espiritualidad para mover los astros a tu favor y rastrear energéticamente a tu alma gemela para sentirte con mayor deseo de sentirte pleno.

SALUD Los olores, serán parte de sentirte en equilibrio en un día como hoy, sobre todo aquellos que te hagan sentir limpieza, en casa, cuando te bañes, cuando haya alimentos recién cocinados, una buena comida sobre todo, te hará regresar a tu infancia sintiendo que las cosas en un día como éste, te devuelven la energía para no sentir que hay desesperanza a tu alrededor.

DINERO

Justo en el presente día, abres los ojos ante algunas cosas que sentías que eran comunes y no movían tu dinero, no has hecho mal las cosas, sobre todo si los demás te hacen saber que necesitas algo mucho más estable para lograr tus objetivos, te enteras de que una persona que te asesora, legal o moralmente, te trae buenas noticias sobre una negociación económica o bien alguien te da un regalo inesperado que si eres agradecido, seguro se te multiplicará en breve.