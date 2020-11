Leo - Martes 10 de noviembre del 2020: todo lo que hiciste, hoy tiene más valor que nunca.

De pronto podrías llegar a pensar que has dado muchos pasos en tu vida sin recibir una recompensa justa o valorada por otros. Es posible que tomes en cuenta sin necesidad las opiniones de quienes menos deberías. Por ello es un buen día para que la regencia de Virgo cambie tus malestares por bonanzas, haciendo que lo que menos importe sea lo exterior, pues tendrías de manera tangible lo necesario para sentirte renovado.

Cuando se trate de tomar decisiones, podrías confiar en tu experiencia, a pesar de que estarías un tanto vulnerable y emocional, no hay como la regencia de la Luna para que salgas adelante y te concentres en una buena energía sin duda. Hoy podrías tener el triunfo de algo que estarías buscando desde hace algunos meses a la fecha.

Pronóstico del día : Neptuno se encuentra retrógrado, pero no por ello es momento de sentir que las cosas se sienten de la peor manera para ti. Estarías alterando quizá el curso de la energía, para encontrar en donde menos pensarías las respuestas a las inconsistencias de pensamiento, que podrían surgir de pronto. Lo anterior se refiere a que, a pesar de lo evidente, tienes un triunfo más consistente.



AMOR

Es un buen momento para que el amor tenga un momento de pausa. Quizá de pronto no todo es tan negativo a pesar de que la oposición entre Venus y Marte, podría estar generando algunos pensamientos de nostalgia sobre lo que fue y no pudo ser en tu presente. No obstante, en ello, date el lujo de ser más consistente con lo que deseas y así estarías viviendo un mejor momento en dicho aspecto.