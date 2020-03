Leo – Martes 10 de marzo de 2020 : eliminas de tu vida lo que te perjudica

Noticiero astrológico: la Luna está en el signo de Libra en la vibración del ocho, la que indica los bienes materiales. Este martes termina el tránsito retrógrado de Mercurio y se mueve directo en Acuario, no hay planetas retrógrados.

Te sentirás halagado y reconocido por todo lo que has venido haciendo y que no habías podido disfrutar recientemente. La energía directa de Mercurio desde hoy es excelente para que des los pasos que has estado dudando dar en estos días pasados asociados con cuestiones de trabajo o sociales que tuvieron su momento, pero te desilusionaron.