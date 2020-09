Leo - Martes 1 de septiembre del 2020: el sol brilla sobre ti

Días pasados se habían sentido en ansiedad o con ligeros pensamientos de no avance. Hoy la luna, la carta y el tránsito de los signos, indican que definitivamente empieza a brillar tu energía otra vez.

AMOR Es muy probable que sobre todo algunas amistades o personas que fingían ser buenas personas traten de aprovecharse de tu vulnerabilidad y obtener dinero. A veces puedes caer ante la manipulación, pero no en un día como hoy pues te das cuenta de que solo están jugando contigo.

SALUD Te cuesta mucho trabajo entender que debes procurar tu salud en todos los niveles. Siempre te has preocupado más por los demás antes que por ti pero hoy obtienes lo necesario para que puedas hacerte chequeos sobre tu estado de salud actual.

DINERO Estás en un momento en el que sientes poco de temor por dar pasos agigantados. A veces te gana la mala energía y no te recuperas tan fácil de ello. Tienes también la fortaleza para hacer crecer lo que sea cuando te lo ponen en tus manos. En ti está la decisión.



TRABAJO

Hay una persona en particular que no solo te pone de cabeza a ti sino a los demás en el trabajo. Intenta en la medida de lo posible hacer que cualquier cosa que diga, no te afecte en este momento. Podría distraer tu camino hacia la fortuna y el éxito.