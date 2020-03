Leo – Lunes 9 de marzo de 2020: das un paso atrevido en el plano sentimental

Amor El plenilunio de este lunes te coloca en el camino de una nueva relación sentimental, pero antes de entregarte totalmente a esa aventura de tu corazón pregúntate si de veras te interesa o si se trata solamente de una cuestión pasajera, y actúa según tus conclusiones pues si no eres sincero contigo mismo podrís confundir emociones, con sentimientos, y son dos cosas distintas.

Trabajo Bajo la acción del plenilunio descubres que tu trabajo no solamente es útil para ti y tu familia como un medio de vida sino que también ayudas a otras personas con tu actitud laboral. Experimentas una sensación de plenitud que te satisface.

Dinero y fortuna

Coinciden ahora muchos factores diferentes en tu signo y te sientes más entusiasta respecto a tu porvenir económico. El dinero está flotando a tu alrededor, y no se encuentra lejos. Pronto llegará a tus manos. No te desesperes si no te alcanza porque algo inesperado y feliz está a punto de acontecer.