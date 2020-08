Leo - Lunes 31 de agosto de 2020: han despertado tu furia felina

Pronóstico del día : la luminosidad de la luna hace que tengas un pensamiento claro. Cuando una persona intente hacer que lo que mereces se bloquea para ti. Despiertan tu furia, pero no por eso será tan negativo. Pondrás en su lugar a quien no podías antes.

TRABAJO

Al tener una energía tan fuerte y profunda probablemente habrá personas que no se quieren acercar hoy a ti. No es personal, tú también estás poniendo límites o una barrera para que no intervengan en la situación que estás viviendo para que no afecte tu trabajo.