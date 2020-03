Leo – Lunes 30 de marzo de 2020: un tiempo de alegrías insospechado

Sin embargo, aún no podrás recoger los frutos mientras duren las circunstancias especiales que están ahora gravitando sobre nosotros, pero la buena noticia es que están ahí, potencialmente, y una vez se haya superado esta situación podrás alcanzarlas e irte preparando para el resto del semestre en un forma admirable, Leo.

Este lunes te sentirás satisfecho con lo que has logrado en tu vida amorosa. Disfrútalo y evita reñir por cuestiones de poca monta. No vayas a estropear tu presente con insignificancias. Si no tienes una relación en estos momentos tampoco te sentirás mal, más bien libre y feliz ya que tu naturaleza independiente estaba demandando esa situación.