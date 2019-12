Leo – Lunes 30 de diciembre de 2019: un ciclo de amor está a las puertas

Dinero y fortuna Hoy ves como una experiencia negativa se convierte en algo positivo. El dinero necesario llegará a tus manos en pocos días. Lo importante es que no te angusties porque así no verías soluciones y en estos momentos requieres claridad mental.

Frase del día: no se gana una discusión gritando más alto que el otro sino esgrimiendo argumentos expresados con firmeza y sin escándalo.



Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario, así como de Géminis o Acuario. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, sin embargo no discutas con Cáncer o Escorpión.

Tu compatibilidad actual: en general es buena, la mejor con signos de fuego y aire.

Si estás soltero o soltera: el amor te espera donde vayas, tu personalidad brillará.