Leo – Lunes 29 de abril de 2019: darás un paso atrevido en el amor

Amor Estás en el camino de una nueva relación sentimental, pero antes de entregarte totalmente a esa aventura de tu corazón pregúntate si de veras te interesa o si se trata solamente de una cuestión pasajera, y actúa según tus conclusiones, lo principal es que no te engañes a ti mismo.

Trabajo Ve preparando tus condiciones para lo que sucederá a partir del próximo mes de mayo en el que tendrás la oportunidad de diversificar tus talentos haciendo algo que hasta ahora no habías hecho, pero que será de tu agrado.

Dinero y fortuna

Sentirás mucha más confianza en ti mismo y más seguridad interior a la hora de los negocios. El dinero está flotando a tu alrededor, y no se encuentra lejos. Pronto llegará a tus manos. No te desesperes si no te alcanza porque algo inesperado y feliz está a punto de acontecer en estos próximos días de mayo.