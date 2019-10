Leo - Lunes 28 de octubre de 2019: ¡conjunción de tu regente, el Sol, con la Luna, intensas emociones!

Este es un lunes para cosechar lo que has sembrado, Leo, pues el novilunio está ocurriendo precisamente en tu esfera de la voluntad y el deseo. Continúa por el camino que siempre has transitado.

Una situación sentimental imprevista te colocará frente a cierta persona que hace tiempo te está dando vueltas en el corazón, pero que no acababas de situar en el lugar que le corresponde dentro de tu vida afectiva.

Estás sembrando para recoger después y aunque en el presente no te lo reconozcan, tu actitud ante el trabajo no está pasando desapercibida y pronto recibirás noticias prometedoras. Un suceso fortuito e inesperado abre puertas y oportunidades en tu vida económica y debes aprovecharlo porque esta ocasión no se repite con frecuencia.