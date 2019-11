Leo - Lunes 25 de noviembre de 2019: descubres que el amor está en todas partes

Con el tránsito de la Luna escorpiónida este lunes, no te conviene hablar mucho así que escoge bien las palabras que vas a emplear en todo momento para que no te compliques con situaciones fuera de tu control.

Atrévete a hacer algo diferente en estos momentos a la hora del amor ¡inventa, aplica tu originalidad y creatividad! Un aviso, no te enredes en algo que pueda comprometerte posteriormente.

Amor Valora más el silencio activo, Leo. En estos momentos tiendes a estar muy emocional. No te dejes llevar solamente por impulsos, y actúa con seguridad, confianza y más ecuanimidad. Tus acciones de hoy tendrán repercusión, sé cuidadoso a la hora de escoger las palabras que emplees.

Salud Tu signo es saludable y fuerte, pero eso no quiere decir que descuides tu régimen de vida y no te alimentes, descanses y ejercites como debe ser. En la medida que lo equilibres todo tendrás mejores resultados.

Trabajo Pronto escucharás una noticia asociada con un empleo o posición tras el cual, o la cual has estado luchando y que afortunadamente se convierte en realidad durante esta etapa astral final del año 2019. Se avecinan momentos de muchas responsabilidades, pero podrás salir airosamente de todas ellas.

Dinero y fortuna La prosperidad y la fortuna se acercan a tus puertas y no debes desesperarte. Tu signo es muy entusiasta, Leo, así que por muy complicadas que parezcan las situaciones se resolverán con rapidez. Lo que ahora necesitas, luego llegará con creces a tus manos, ya lo verás.

Frase del día: lo único que no cambia nunca en el universo es el cambio.



Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, sin embargo no discutas con Capricornio o Escorpión.

Tu compatibilidad actual: en general es buena, la mejor con signos de fuego y aire.

Si estás soltero o soltera: te asombrarás ya que una relación puede llegar a convertirse en algo serio y estable antes que termine el 2019.