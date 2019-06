Leo – Lunes 24 de junio de 2019: la Luna en el elemento agua excita tu imaginación

Busca tiempo para arreglar diferencias con tu pareja, sigue con tu relación actual y no tomes una decisión intempestiva basándote en apariencias porque podrías ser injusto, o injusta, a la hora de dejar a quien amas, y al mismo tiempo perder a quien de veras está a tu lado con desinterés y cariño. Se avecinan momentos legales importantes. Si estás confuso no firmes nada de lo cual no estés seguro.