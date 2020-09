Leo - Lunes 21 de septiembre del 2020: cumplirás una de tus metas más grandes

No te sientas desesperado por no tener las oportunidades que quieres en el momento en el que las deseas. Tendrás mucho tiempo para reconsiderar lo que es más relevante en este instante y después darle paso a lo que parecía detenido. Recibes una grata sorpresa al darte cuenta que se van cumpliendo tus metas poco a poco.



AMOR

Deja de pensar que todo se encuentra en desventaja para ti, no todas las personas están en contra tuya, pero cuando tienes emociones tan bajas piensas que así es todo el tiempo. Debes ser lo suficientemente consciente para no victimizarte, no hay ninguna necesidad para ello. Es mejor que pienses como puedes enfrentarte a quienes consideres que no deben permanecer en tu vida para avanzar con agilidad y sin tropezar.