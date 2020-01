Leo – Lunes 20 de enero de 2020: con el inicio de tu signo opuesto te envuelve un aura magnética

Dinero y fortuna Es hora de evaluar lo que has logrado. Un negocio en el cual has estado pensando durante estos meses pasados resultará positivo y capaz de darte el dinero necesario para sacar adelante tu economía y mejorar tu status financiero.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la facilidad para empezar un nuevo proyecto o relación.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Leo: la rigidez e inflexibilidad, la intransigencia.

¿Qué debo evitar?: las actitudes emocionales y las decisiones inmaduras.



Frase del día: aprende a sonreír, aunque tengas dolor, posiblemente no te lo quite, pero no lo empeorará y lo hará más llevadero.





Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario, así como de Géminis o Acuario.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, sin embargo no discutas con Piscis o Escorpión.

Tu compatibilidad actual: en general es buena, la mejor con signos de fuego particularmente Sagitario y Aries.

Si estás soltero o soltera: te sentirás inspirado a expresar abiertamente tus sentimientos a esa persona que te atrae, pero no acababas de decidirte.