Leo – Lunes 20 de abril de 2020: escucharás una noticia muy grata

Ha comenzado a regir un signo de tierra que te ayuda a consolidar tu vida en todos los aspectos. Si ahora disfrutas del amor no te enredes más la vida, ni causes escenas de celos o situaciones comprometedoras.

Amor A partir de estos momentos nada te afectará tanto como te afectó en el pasado. Has aprendido mucho de la vida y con el tránsito directo de Marte en tu signo opuesto -o sea en Acuario- habrá emociones enriquecedoras en tu forma de experimentar la intimidad y el amor.

Trabajo

Tu buena disposición será un factor para darte ascensos y retribuciones en el futuro próximo, pero concéntrate bien en lo que haces y no disperses tu atención en pequeñeces para no perder tiempo con cuestiones que no valen la pena.