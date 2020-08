Leo - Lunes 17 de agosto de 2020: encanto, utilizas tus mejores cualidades

Te han dicho constantemente que no lograrás tus objetivos, pero no obstante en las críticas, te das cuenta que eres lo suficientemente capaz para lograrlo.

Pronóstico del día : las energías combinadas de todo lo que está alrededor, te harán que experimentes una serie de cosas que antes no has probado, date esa oportunidad a pesar de que la pena ajena te pueda invadir de pronto.

AMOR

Has ahorrado un dinero para complacer a tu pareja, sin embargo es de suma importancia que tomes en cuenta que no siempre lo que quieres hacer por otros, resulta como tú lo visualizaste, constantemente te sientes como si las personas alrededor no fueran lo suficientemente comprensivas contigo.