Leo - Lunes 16 de noviembre del 2020: quisieras que el día tuviera más horas

No te quejes si de pronto algunas cosas no se sienten como deberían, has hecho hasta lo imposible por dejar que entren las buenas vibraciones a pesar de que no todos los días sean prósperos. Pero hoy un trígono entre el Sol y Neptuno, haría lo propio para que relajes tus vibraciones y te sientas en un buen momento para cambiar de opciones si fuese el caso.