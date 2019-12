Leo – Lunes 16 de diciembre de 2019: Luna en tu signo, un buen desenlace en tu vida amorosa

Salud Si vas a tener relaciones íntimas con quien no conozcas bien, no dejes de protegerte adecuadamente. Tu signo está en este período muy vulnerable a los contagios. Mantén una buena higiene íntima en todo momento, Leo.

Dinero y fortuna

No te sientas mal si no tienes aún en tus manos el dinero que esperas pues el ciclo que estás atravesando requiere de ti un tono paciente y concreto para que no vayas a adelantarte a los acontecimientos. Tu signo Leo atrae el dinero, y en estos próximos días finales del año lo comprobarás.