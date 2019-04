Leo - Lunes 15 de abril de 2019: se transforma tu realidad sentimental

Debido a la acción de la Luna en tu signo estás en un tono romántico y sensible, muy vulnerable a las palabras. Podrías responder de una forma irónica o poco delicada. Contrólate para que no tengas que lamentar después lo que hagas bajo esas circunstancias.

Trabajo No siempre uno está haciendo lo que le agrada y si la necesidad te ha obligado a estar en un tipo de actividad poco atractiva para ti tómalo como una transición temporal, algo obligatorio en estos momentos para superar problemas actuales.

Dinero y fortuna

La mejor manera de proceder en este día es poniendo a funcionar tu creatividad. No se consigue nada si no se arriesga una posición, o un dinero. Hoy es bueno para planear estrategias económicas, pero no para firmas de documentos legales.