Leo – Lunes 13 de mayo de 2019: una solución inteligente

Salud Superarás situaciones de salud que te han estado preocupando en estos días como pueden serlo ciertos dolores asociados con movimientos realizados de forma abrupta. Si eres deportista, o vas a correr, no te excedas en lo que hagas. Mantén un régimen adecuado.

Trabajo Revisa tus opciones y toma medidas para aprovechar mejor el tiempo en tu trabajo. Estás en un tono conversador y esto te atrasa. Proponte hacer lo tuyo diligentemente para que no te veas forzado a “correr” a última hora ya que esto contribuye a crear ansiedad y tensiones.

Dinero y fortuna Es hora de evaluar lo que has logrado. Un negocio en el cual has estado pensando durante estos meses pasados resultará positivo y capaz de darte el dinero necesario para sacar adelante tu economía y mejorar tu status financiero.

Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario, así como de Géminis o Acuario.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, sin embargo no discutas con Piscis o Escorpión.

Tu compatibilidad actual: en general es buena, la mejor con signos de fuego particularmente Sagitario y Aries.

Si estás soltero o soltera: te sentirás inspirado a expresar abiertamente tus sentimientos a esa persona que te atrae, pero no acababas de decidirte.