Leo – Lunes 13 de enero de 2020: estarás preparándote para un viaje o invitación inesperada

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu capacidad de adaptación ante las nuevas circunstancias que están surgiendo en tu vida.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Leo: agobiarte pensando que no podrás superar una dificultad.

¿Qué debo evitar?: la ansiedad ante una difícil situación.



Frase del día: si en tu mente dices “no puedo” aunque tengas todos los medios para conseguir algo no podrás lograrlo.



Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario, así como de Géminis o Acuario. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, sin embargo no discutas con Cáncer o Escorpión.

Tu compatibilidad actual: en general es buena, la mejor con signos de fuego y aire.

Si estás soltero o soltera: la subyugante personalidad de tu signo Leo siempre atraerá a tu lado a muchas personas, como si fueras un imán, en tus manos está saber decidir.