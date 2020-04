Leo - Lunes 13 de abril de 2020: canalizarás adecuadamente tus emociones

Atención, Leo, llegó el momento de revolucionarlo todo, aplicar tu entusiasmo e iniciativa concreta, no seguir esperando por los demás y proceder como lo que eres: el signo zodiacal regido por el Sol.

Te asombrarás de la manera expedita y fácil en que empieza a solucionarse todo lo que estuvo estancado. ¡Entras en tu ciclo de la fortuna! Quien te quiera debe hacerlo por tus cualidades internas y no por las apariencias externas.

Amor Hay cierta onda extravagante dentro de tu signo como resultado de la acción directa Mercurio por tu elemento, fuego. Deseas caer bien a toda costa y agradar a tu pareja, pero no vayas a extremos gastando más de lo que puedes o exagerando la nota en todo.

Salud No trates a la ligera una tos persistente y si está acompañada de fiebres y malestares generales no sigas usando pastillitas ni jarabes baratos sino acude a tu médico cuanto antes, sobre todo durante este período del ciclo del coronavirus.

Trabajo No actúes de manera apresurada, revisa tu trabajo antes de entregarlo y no des por concluida tu tarea sin haberle echado una segunda ojeada. Te envuelven tendencias escapistas las cuales pueden conducirte a la irresponsabilidad.

Dinero y fortuna Hay buen movimiento financiero y es importante saber invertir adecuadamente. No gastes todo lo que llegue a tus manos y obra con cautela para tener recursos suficientes a fin de hacer que el dinero trabaje siempre para ti y no a la inversa.

Frase del día: el gran error consiste en subestimar lo que uno es, y sobrestimar lo que no se es.



Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, sin embargo no discutas con Capricornio o Escorpión en este lunes.

Tu compatibilidad actual: en general es buena, la mejor con signos de fuego y aire.

Si estás soltero o soltera: pronto descubrirás la mejor manera de vivir junto a esa persona que te interesa.