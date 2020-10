Leo - Lunes 12 de octubre del 2020: te toman como referencia de una persona con mucha fortaleza

Debes tener conciencia que todo se paga en esta vida y que el karma podría hacer lo propio. No sientas que no existe la justicia pues pronto llegará a tu puerta.

AMOR Liberarás todo lo que te ha detenido para decir lo que piensas, en algunas ocasiones no prestas atención a quienes intentan llamar tu atención, pues en realidad no es necesario. Sin embargo todo lo que ejerzan hacia ti, tiene un efecto y así te das cuenta que en vez de discutir, harás lo propio por sanarte y sacudirte lo que no te pertenece para avanzar.

SALUD Te has quitado obsesiones por comida o vicios recientes que te dan el orgullo pertinente haciendo que presumas hacia otros el cómo has cambiado.

DINERO Algunas veces has dudado sobre si la fortuna te sonreirá pronto pero no en un día como el presente en el que ejerces lo mejor de ti para que te llenes de prosperidad en muy corto tiempo.

TRABAJO

Tendrás mucha mejor concentración que antes, en ese sentido estás por buen camino y no debes bajar la guardia en ningún momento. Si necesitas que alguien te llene de sabiduría laboral, asegúrate de que todo saldrá a tu favor pronto. No te molestes por aquello que no te sale correctamente, así evitarás negatividades que te hagan sentir que no lograrás lo que quieres.