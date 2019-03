Leo – Lunes 11 de marzo de 2019: se avecina una noche intensa y divertida

¡Acepta la realidad y no trates de cambiar el carácter de una persona que te interesa sentimentalmente, Leo! Si estás soltero, dile que “sí” a quien te está insistiendo pues no pierdes nada hoy con explorar esta posibilidad que te da la vida de ser feliz y regalarte más tiempo de amor.

No dejes para mañana tus decisiones y actúa con firmeza. Si quieres empezar una relación deberás asumir su costo emocional, pero siempre procediendo con mucho tacto porque con Mercurio retrógrado podrías cometer indiscreciones.

Amor Este fin de semana es tu oportunidad de hacer algo diferente. Tal vez has estado demasiado ocupado con tu trabajo, familia u otras responsabilidades y estás descuidando tu intimidad. Es hora de volver al sexo desinhibido y romper la rutina que lleva al aburrimiento.

Salud Las influencias planetarias en tu entorno te ayudarán a revisar tu estilo de vida si durante estos días te has sentido indispuesto y no sabes la causa de ciertos malestares los cuales pueden tener su origen en una falta de sueño.

Trabajo Se consolida tu posición laboral y puedes mejorarla gracias a tu buena disposición y energía. No te asustes por rumores de un despido o cesantía pues en estos momentos, afortunadamente, no existe para ti ningún vaticinio de esa índole y todo puede ser producto del tránsito retrógrado de Mercurio.

Dinero y fortuna Dentro de muy pocos días estarás recibiendo dinero y regalos. Es una buena etapa económica asociada con el equinoccio de marzo, y debes ahorrar lo que te está llegando sin malgastarlo como lo has hecho otras veces en el pasado ya que ahora es tu momento para las inversiones.

Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este lunes: alto. Dinámica cósmica que debes aprovechar: el deseo de actuar y no seguir esperando por los demás. Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Leo: la arrogancia, pensar que tienes razón en todo lo que haces. ¿Qué debo evitar?: las actitudes de auto suficiencia, en plano negativo.



Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario, así como de Géminis o Acuario. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, sin embargo no discutas con Cáncer o Escorpión.

Tu compatibilidad actual: en general es buena, la mejor con signos de fuego y aire.

Si estás soltero o soltera: el próximo evento del equinoccio en este mes de marzo traerá consigo días excitantes en el que todo lo que has soñado está a punto de ocurrir.