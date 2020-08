Leo - Lunes 10 de agosto: aprenderás a ser cauteloso para no generar conflictos

El día se encuentra próspero para que guardes tu distancia de personas que consideras conflictivas, sobre todo debes ser cauteloso, pues pareciera que como buen león te encuentras a la expectativa de tus enemigos y podrían generarse conflictos que no te corresponden.

No te desesperes, es transitorio, pero si esto ocurre debes mejor enfocarte en actividades que no te desvíen la energía del día pues debes ser cauteloso.



SALUD

Podría ser que te encuentres en un momento de depuración, pues hoy no solo debes ser cauteloso con tu entorno, sino con lo que no has hecho por ti.