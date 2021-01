Leo - Lunes 4 de enero del 2021: una sonrisa sinigual, te saldría por un gran acierto

Narrarías poco a poco, como todo lo que hayas experimentado recientemente, simplemente sería una aventura para ti y no lo opuesto. A pesar de que en un principio considerarías que las cosas son incorrectas, ahora es mejor que nunca que tuvieras posibilidades de cambio. Por ello es que, sin dudarlo, comenzaría una nueva era.

Pronóstico del día: notarías la diferencia entre hacer las cosas bien y lo que no te gusta. Para ser más concreto, no tendrías porque seguir dándole por su lado a alguien que de plano no es compatible contigo en ningún aspecto. Así es como se alejaría todo lo negativo. Con el tránsito de Virgo a Libra, sería uno de los mejores días para ti.