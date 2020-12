Leo - Miércoles 23 de diciembre del 2020: ganarías tiempo poniendo en orden algunos asuntos legales

Leo, el momento ha llegado para que todo se ponga en mejor concordancia contigo. Posiblemente hayas hecho hasta lo imposible por no quejarte y dejar que la vida te sorprenda de a poco, de tal manera que paulatinamente hayas hecho todo lo posible por mantenerte en calma. Aries sería la energía ideal para hacerte sentir que tienes todo de tu lado.

Buen momento para que hagas todo lo posible para sentir que las cosas paulatinamente se pondrían de tu lado. De tal manera que entenderías que no todo lo que pasa a tu alrededor es malo. Ahora, tienes un par de personas que te apoyarían en decisiones que antes pensarías que no tendrían sentido. Gracias a la Luna creciente, sentirías una mejoría en lo que emprendes.

Pronóstico del día : el tener la prosperidad en ti, ha hecho que puedas ayudar a los demás, a pesar de que no hayas tenido una vida fácil, posiblemente estarías sintiendo que tienes que brindarle a los demás lo que puedes para ayudarlos. Con el trígono entre Mercurio y Plutón podrías recordar que el desbordarte, te haría sentir que tienes todo más sencillo que antes.

SALUD

Algunas veces no te has llegado a sentir bien, pero no por ello tendrías que ser una persona negativa, en este caso evolucionaría tu vida de tal manera que tuvieras la oportunidad de sentir que todo comienza a restablecerse por medio de una buena alimentación.