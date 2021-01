Leo - Martes 5 de enero del 2021: podría venir una sensación de cambio, pero sería fructífera

Leo, habrías experimentado que todo tiene una energía negativa, pero no por ello tendrías que quedarte desanimado. Te han sentado, te han hecho pensar que quizá no tienes el valor para salir adelante, pero resulta que tienes todo a tu favor y que no por ello tendrías que ver las cosas de forma negativa.

Considerarías que todo se muestra más claro para ti, ante algunas cosas que definitivamente se han hecho a tu favor, podrías hacer que tus nervios no te traicionen. Es un buen momento para darte cuenta de que tienes a tu favor muchas de las cosas que antes no pensaste. Es momento de hacer que la vida te llene de nuevos caminos y Libra sería la oportunidad correcta para que sucediera.

SALUD

Es un buen día, de eso no debes tener ninguna duda. Ahora, tienes que sentir que la vida es mejor para ti e incluso, teniendo la libertad de que las cosas se ven en bienestar para ti como pocas veces lo has visto. Es momento de invertir en tu salud y por ello es que no estaría de mar que dejaras todas las pastas y pan, que te llenen de carbohidratos y no de nutrientes.