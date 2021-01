Leo - Lunes 18 de enero del 2021: a pesar de que no siempre estés de acuerdo con todo, hoy serías flexible

No te desveles pensando que todo tiene que ser exactamente cómo quieres, algunos aspectos de tu vida estarían cambiando en beneficio y por ello es como el sextil entre Mercurio y la Luna te dejaría hacer que las cosas se vislumbran mejor y lo más apegado a lo que haces.

Pronóstico del día : las distracciones por fin se irían disipando, por lo que podrías enfocarte mejor en todo aquello que sientas que no tenías el tiempo suficiente para cambiar. Es la Luna creciente la que te mantiene vigente, haciendo que todo se mueva y se modifique rotundamente para ti y en ese sentido pensar que todo se vería mucho mejor.



AMOR

No le temerías al amor, pues ahora tienes mucho que hacer para establecer las cosas que quieres y sin necesidad de recurrir a la victimización para sentir que no todo está mejor. El día se presta para que comiences incluso, a quitar contactos de tus redes sociales que en su momento has conservado con la finalidad de una esperanza para regresar. Por hoy, con Aries te mantendrías ecuánime ante ello.