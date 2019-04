Leo en abril 2019: encuentros cargados de emoción y sensibilidad

Amor En cuanto al amor, no te impacientes a la hora de dar una respuesta afirmativa o negativa, espera un poco. Observa más los hechos que las palabras de esa persona y luego saca tus conclusiones. Si estás soltero o soltera acude a lugares donde puede haber reuniones con personas que te agraden y no solamente la pasarás muy bien sino en ellos encontrarás a quien se interesa por ti desde el punto de vista sentimental.

Salud Hay una influencia astral beneficiosa en tu signo que aumenta tus facultades naturales para la regeneración y curación. Escucha la voz de tu intuición y no cometas imprudencias porque si mantienes un buen ritmo no tendrás problemas.

Trabajo

Existen muchas probabilidades de que surja una situación imprevista en tu trabajo que te pueda causar ansiedades, pero no lo tomes como algo definitivo sino simplemente analízalo y no reacciones de manera exagerada porque no te conviene.