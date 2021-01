Leo - Viernes 8 enero del 2021: tomarías la fuerza para defender tus pensamientos

Pronóstico del día : serías testigo de como te han puesto las señales correctas para que avances como es debido a pesar de que no hayas hecho caso.

AMOR

Considerarías ponerle pausa a una relación, pues posiblemente hayan aparecido posibilidades desmedidas de contemplar que todo cambie para bien, principalmente porque no has podido equilibrar algunas cosas si es que tienes pareja actual, si no, te vendría bien la energía de la Luna menguante para armar mejor.