Leo - Miércoles 9 de diciembre del 2020: no necesitas ser experto para hacer algo extraordinario

Ahora es un extraordinario momento, para poner las cartas sobre la mesa y decidir terminar ese ciclo. No quiere decir que por ello, dejes de confiar en las personas, pues no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor. La Luna te cobijaría con ello.

SALUD Evita consumir todo aquello que tenga sal en exceso, puedes estar presentando una serie de síntomas relacionados a presión arterial alta. Cuídate, para ello es mejor invertir en una buena alimentación, a pesar de no estar acostumbrado a ello.

No quiere decir que no tengas la fortuna suficiente como para salir de tus problemas económicos. A pesar de que por el momento no lo comprenderías, los ajustes energéticos también hacen cambios radicales como estos. Por ello es que el número siete te harían vibrar con mayor claridad sobre un equilibrio financiero.