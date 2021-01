Leo - Miércoles 20 de enero del 2021: probar algo nuevo, te quitaría la incertidumbre de lo que podría ser beneficioso

Algunas veces podrías ser una persona que le encanta interactuar, pero de pronto podrías ser un buen ermitaño alejándote de quien no consideres que te aporta algo. Por ello tienes una especie de energía mejorada, que te haría interactuar de forma más sensible con quien antes no lo hacías. La Luna creciente te mantendría en buena energía para lograrlo.