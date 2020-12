Leo - Miércoles 16 de diciembre del 2020: levantarte temprano hoy te haría exitoso

Es probable que te sientas involucrado con una serie de responsabilidades que ahora no sabrías como deslindarte de ellas. Sobre todo, porque posiblemente no tengas el tiempo suficiente para cambiar de energía. Contemplarías ser una persona, mucho más estable de lo que piensas, haciendo que la Luna creciente te mantenga en calma.

Si has sentido que hay cosas que en definitiva no te corresponden, dale la prioridad suficiente a lo que consideres importante, sintiendo que todo se mejoraría de forma súbita y que harías lo posible por vibrar en energías más altas. La conjunción entre la Luna y Plutón, de pronto te llenaría un tanto de incertidumbre que podrías resolver en poco tiempo.

Pronóstico del día: no siempre existen las personas adecuadas a tu alrededor, como para que puedas confiar en ellas. Es decir que es bueno confiar, pero no confiar tanto, pues al final del día podrías sentirte vulnerable tras darte cuenta que las personas que se encuentran a tu alrededor, no son precisamente las más honestas.