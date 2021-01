Leo - Miércoles 13 de enero del 2021: siéntete libre de decir lo que piensas

A veces por mucho que lo desees, no es posible decir lo que piensas pues podrías herir susceptibilidades y ante eso nadie podría orientarte. Por ello es que con la conjunción entre Saturno y la Luna, harías lo necesario para dirigirte a quien quieras, en el momento correcto y con el filtro suficiente para que no tengas inconvenientes más adelante.

Vas viento en popa sobre lo que has deseado últimamente, por ello es que no tengas preocupación, has salido de una situación complicada que sin duda te haría sentir que ahora nada te detendría. Para no dudar, es la energía de la Luna nueva la que te haría fuerte y por ello tendrías mucho por avanzar después de este gran aprendizaje.