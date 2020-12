Leo - Lunes 7 de diciembre del 2020: la organización y el orden son los puntos para tu día

Cual león defenderías tu casa, a tu familia y a todo aquel que te caiga bien. Grandes personas en tu entorno, harían la diferencia contigo, por eso es que no entenderías cómo es que de un momento a otro, te consideraría en malestar. Por eso es que ahora con la Luna en regencia, tendrías la oportunidad de cuidar a todo aquel que te importe.

Pronóstico del día: así como organizas tu vida, quizá tendrías ganas de organizar la vida de otros, por ello es que de pronto percibes un poco de frustración, al no comprender, cómo es que los demás no entienden tu pensar. Por ello encontrarías relajación, a través del enfoque hacia ti mismo y no al exterior.