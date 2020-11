Leo - Viernes 27 de noviembre del 2020: algunas alteraciones emocionales podrían disiparse pronto

De pronto podrías volverte un tanto perfeccionista, por ello te asusta la manera en la que actúas por impulso. En el momento que menos lo has pensado, todo se pone de tu lado y con ello vendrían las cosas mucho más a tu favor de lo que piensas. Con Tauro en regencia, tienes la disposición de tus decisiones y razones al mismo tiempo.

No tomes a juego nada, es posible que alguien lo tome en serio y podrías meterte en problemas. La ideología de las personas, es todo un tema. Por ello mantente al margen sin mencionar cosas que podrían ofender a alguien.

Pronóstico del día : a estas alturas de la vida, no es necesario que hagas preguntas a quienes no te han dado respuestas en años. Quiere decir, que debes seguir con tus planes, a pesar de lo que otros te hayan dicho.

AMOR Quizá podrías estar muy cansado, sin necesidad de querer saber del amor, no estarías equivocado tienes a cuestas algunas cargas muy pesadas que no quieres que nadie te ayude a aligerar. Por eso es muy importante hacer, que todo se muestre a tu favor con Tauro en regencia.

SALUD Es un buen día, sobre todo si habrías pensado que todo se encontraba de cabeza. No dejes que las cosas te mantengan en malas energías y elige ser una persona más certera sobre lo que tienes para tu salud.

DINERO Y FORTUNA Hacer de tu dinero una fuente segura de ganancias, sería gracias al número seis en regencia, pues con altas probabilidades, tendrías a tu favor todo. Hoy es un buen momento de que hagas a un lado a aquellas personas que no te convengan. Sobre todo si te piden dinero.

TRABAJO

Es posible que tengas una carga exagerada de trabajo, por ello es determinante que comiences a delegar. Si no lo has hecho hasta hoy, no ha sido solamente porque seas Superman en todo.