Leo - Lunes 30 de noviembre del 2020: la inteligencia sería parte de tu día

La Luna llena te iluminaría para tomar una decisión importante, en la que definitivamente te sientas mucho más seguro de ti mismo. En cualquier momento podrías cambiar de parecer, pero no por ello tendría que ser desastroso.

Deja que entren y salgan personas a tu vida, es señal de que estarías en movimiento constante. Lo anterior indica que tienes una buena presencia en tu entorno y que el sextil entre la Luna y Marte, estría moviéndote hacia la popularidad, lo desees o no.

SALUD Tienes a disposición algunas tareas por hacer, que muevan tu cuerpo y lo estabilicen. Permítete cambiar de rutina, cualquiera que esta sea, así podría intervenir la salud y no las quejas. Los dolores de cabeza podrían hacerte sentir que la tensión te sobre pasa. Pero con un buen té de valeriana se solucionaría.

DINERO Y FORTUNA

Muchos niveles de energía se mueven con el dinero, pero depende de la perspectiva con el que lo veas, sería como vendría o no la fortuna para ti. No estaría de más, que hagas todo lo que se encuentre en tus manos, para que claudiques o no sobre un proyecto que hoy se ve más sensato y lleno de fortuna.