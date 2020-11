Leo - Sábado 28 de noviembre del 2020: encuentras la manera de sentirte mejor

Has intentado buscar por todos lados, alternativas que te hagan sentir mejor que antes. Pero no siempre encuentras lo que piensas, de pronto te rodeas de más inquietudes que antes.

Atestigua para ti mismo, que tus deseos se podrían convertir en hechos. Posiblemente haya una serie de energías que no puedes contener, por eso es que de pronto te desbordarías en negatividad. Pero solo es por un momento.



Pronóstico del día: podrías probarte a ti mismo, que tienes todo a tu favor. No es necesario que otros te digan qué has hecho bien y qué has hecho mal.